ASSE – Mercato : Khazri, seulement le premier d’une liste d’indésirables !

Wahbi Khazri, l’attaquant de l’ASSE, a vu Claude Puel lui indiquer la porte de la sortie. Et ce ne serait qu’un début du côté des Verts.

Ce jeudi soir, Manu Lonjon est revenu sur Twitch sur son information publiée plus tôt dans la journée. Wahbi Khazri, l’attaquant de l’ASSE, a été informé de son nouveau statut d’indésirable. Selon le journaliste, c’est dans le cadre d’une réunion que Claude Puel aurait mis les choses au point.

Assurant au joueur que son profil ne lui convenait pas et qu’il pouvait désormais se chercher un nouveau point de chute, Claude Puel semble pourtant seulement au début d’un grand ménage. Manu Lonjon a en effet expliqué que le timing de cette annonce s’explique par la volonté de garder un groupe concerné pour la finale de la Coupe de France perdue face au PSG (0-1). L’échéance désormais passée, le coach stéphanois tranche donc dans le vif.

M’Vila et Boudebouz également concernés

Une tendance confirmée par l’Equipe qui annonce de son côté que Yann M’Vila et Ryad Boudebouz ont eu droit à un traitement identique de la part du coach stéphanois. Les joueurs « se sont également vu signifier que leur temps de jeu habituel ne sera plus aussi important qu’ils l’espèrent, la saison prochaine ». Par ailleurs, le quotidien annonce que si Yann M’Vila a plutôt apprécié la franchise de Puel, ce ne serait pas le cas du tandem Khazri – Boudebouz pour qui la pilule passe beaucoup plus difficilement. Le feuilleton n’en est donc qu’à ses débuts.