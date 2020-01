ASSE – Mercato : Kolodziejczak lui aussi poussé vers la sortie ?

true

Claude Puel doit composer avec les blessures et les méformes depuis son arrivée à l’ASSE. Et plusieurs joueurs n’ont pas vraiment ses faveurs. C’est le cas de Robert Beric, en instance de transfert à Chicago, de Loïs Diony, qui cherche à quitter le Forez lui aussi, et selon certaines sources de Yann M’Vila, qui n’a toujours pas jouer en 2020 après avoir eu un accident de la circulation le 31 décembre.

🛫 #PFCASSE, un déplacement qui n’est pas pour déplaire à @NordinArnaud, natif de la capitale ! pic.twitter.com/NMmsdej2eG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 janvier 2020

Saliba le remplace dans le groupe

Mais à la lecture des récents choix de Puel, un autre joueur ne semble plus vraiment dans ses petits papiers, en la personne de Timothée Kolodziejczak. Le défenseur (28 ans), prêté avec option d’achat par les Tigres, joue de moins en moins. Et il ne fait pas partie des 20 joueurs convoqués pour le déplacement au Paris FC ce samedi en Coupe de France. Kolo fait les frais du retour de William Saliba. Outre Saliba, Debuchy, Palencia, Perrin, Fofana, Moukoudi et Trauco ont été convoqués. Kolo ne semble donc plus être que le 5e choix de Puel en défense centrale derrière Perrin, Saliba, Fofana et Moukoudi. De quoi remettre en cause son avenir, à dix jours de la fin du Mercato ?