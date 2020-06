ASSE – Mercato : Kurt Zouma parti pour changer d’air ?

false

L’ancien défenseur de l’ASSE, Kurt Zouma, aujourd’hui à Chelsea, pourrait rebondir dans les prochaines semaines à Tottenham.

Il était arrivé chez les Blues de Chelsea, et sous les ordres de José Mourinho, au terme de sa dernière saison avec l’ASSE. En 2014, un an, seulement, après avoir soulevé la Coupe de la Ligue. On parle ici de Kurt Zouma, produit de la formation stéphanoise qui, six ans plus tard, évolue toujours chez les Blues.

Certes prêté par le passé, Zouma a réalisé une bonne saison 2019-2020 avec 33 matches au compteur. Mais si l’on en croit une information de RMC, l’international français pourrait retrouver José Mourinho aux Spurs de Tottenham. « Si les Spurs n’ont pas encore concrétisé leur intérêt auprès de Chelsea, l’entraîneur portugais a soufflé le nom du Français (cinq sélections) à sa direction. De leur côté, les Blues ne sont pas fermés à l’idée d’un départ. »

En attendant, Zouma finira la saison avec les Blues, le championnat anglais, lui, allant à son terme dans les prochains jours.