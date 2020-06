ASSE – Mercato : la bataille n’en finit plus pour Honorat, un latéral algérien pisté ?

true

Alors que la bataille fait plus que jamais rage pour Franck Honorat, l’ASSE aurait une piste défensive en Algérie.

Ce n’était pas forcément le dossier le plus attendu du Mercato de l’ASSE, mais Franck Honorat occupe bel et bien le devant de la scène stéphanoise. L’ailier des Verts agite les convoitises et son départ semble donc se dessiner de jour en jour.

Ce matin, RMC confirmait les informations concernant l’offre de Lorient pour Franck Honorat. Mais les Merlus ne sont pas les seuls sur le dossier puisque Manu Lonjon affirme ce soir sur son Live Twitch que le Stade Brestois a surenchéri par rapport à la proposition lorientaise. Un avenir en Bretagne se dessine donc pour l’ailier de l’ASSE, avec une vraie surenchère pour obtenir son transfert. Surenchère qui devrait donc finir de convaincre les Verts, Manu Lonjon estimant son départ « très probable ».

Par aillerus, France Football dévoile de son côté que les Verts ont un oeil du côté de l’Algérie pour se renforcer au poste de latéral gauche. Hamza Mouali, défenseur de 22 ans qui évolue au Paradou AC, serait sur les tablettes des Verts. Formé dans la même Académie qu’un certain Youcef Atal, Mouali dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2022.