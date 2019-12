ASSE – Mercato : la menace sur Fofana levée grâce au Barça ?

true

Dans les prochains jours, le Milan AC rencontrera le FC Barcelone pour discuter du cas Jean-Clair Todibo. Ce n’est qu’en fonction de ce dossier que les Lombards bougeront ou non pour Fofana.

Si le site Pianeta Milan évoque depuis hier un intérêt du Milan AC pour Wesley Fofana (ASSE, 19 ans), le dossier du défenseur stéphanois n’arrive qu’en seconde position dans l’esprit de Paolo Maldini et Zvonimir Boban. En effet, le club lombard ne prendra même pas la peine de contacter les Verts pour un transfert de leur stoppeur si Jean-Clair Todibo (FC Barcelone, 19 ans) venait à rejoindre les Rossoneri cet hiver.

Le Milan AC sera vite fixé pour Todibo

Sur le dossier Todibo, on sera sans doute assez vite fixé. Si certaines rumeurs faisaient état de discussions avancées avec l’ancien Toulousain, la réalité serait plus nuancée selon le spécialiste Mercato de Sky Gianluca Di Marzio. Aujourd’hui, le principal obstacle à la venue de Todibo à Milan est la position de l’entité catalane.

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les clubs mais une rencontre est prévue dans les prochains jours pour avancer sur ce dossier. Par ailleurs, et comme le précise le journaliste, le Milan AC doit encore s’entendre avec Jean-Clair Todibo et son entourage sur les contours de son futur contrat (même si on devine que ce ne sera pas forcément le plus difficile…).