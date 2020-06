ASSE – Mercato : la recrue Setigui Karamoko passée au crible

true

L’ASSE a annoncé jeudi dernier la signature de Setigui Karamoko, un défenseur de 20 ans qui évoluait à Béziers (National). Présentations.

Après avoir bouclé l’arrivée de l’attaquant Jean-Philippe Krasso, l’ASSE a annoncé dans la foulée la signature de Setigui Karamoko. Ce défenseur de 20 ans, qui évoluait cette saison à Béziers (National), a signé un premier contrat professionnel d’une saison plus une deuxième en option.

Le gaucher longiligne (1,92 m) renforcera dans un premier temps l’équipe réserve de l’ASSE, qui évoluera la saison prochaine en National 3. Un championnat que Karamoko a connu avec l’équipe réserve de Béziers, avant de rejoindre l’équipe première du club biterrois en tout début d’année et de faire deux apparitions en National.

‘‘ Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel dans un grand club comme l’AS Saint-Étienne. Ça représente beaucoup d’efforts et de sacrifices pour arriver jusqu’ici. Désormais, mon unique objectif est de redoubler d’efforts pour réaliser mon rêve de débuter dans l’élite et de poursuivre ma carrière au plus haut niveau », a confié la nouvelle recrue, originaire de Paris.

« Un joueur à potentiel »

Le profil de ce joueur, qui a évolué au Puy-en-Velay, »entre dans le cadre de la politique de post-formation que l’ASSE souhaite mettre en œuvre », explique l’ASSE. »Nous avons la volonté de réduire le nombre de joueurs du groupe pro 2 et de cibler des joueurs comme Setigui pour développer la post-formation’‘, a précisé Razik Nedder, l’entraîneur de l’équipe réserve des Verts. Le nouveau défenseur central stéphanois a été présenté par Franck Histilloles, son entraîneur en N3 cette saison, dans une interview accordée à Poteaux carrés. »C’est un joueur à potentiel, mais il faut le cadrer au niveau tactique. Il est grand, athlétique, courageux, va assez vite, plutôt physique mais il est techniquement intéressant avec une grosse marge de progression », a confié l’ancien joueur de Bordeaux.

« Solide dans les duels »

« C’est un joueur que nous avons pris le temps d’observer, a détaillé Razik Nedder. Ses qualités techniques et athlétiques en font un défenseur solide dans les duels, performant dans la relance et efficace dans le jeu de tête. Il n’est pas passé par un centre de formation et possède encore une belle marge de progression. Il est également déterminé car il a dû se battre jusque-là dans le monde amateur pour franchir des paliers’‘. Karamoko devra déjà faire ses preuves en N3 sous le maillot vert. Il a signé un contrat d’un an, avec une seconde année en option.