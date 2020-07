ASSE – Mercato : l’AC Milan ne lâcherait pas Wesley Fofana

Quand il a explosé au plus haut niveau, au cours de la saison passée, Wesley Fofana a fait l’objet de rumeurs en provenance d’Italie. Assurant que l’AC Milan, qui cherche désormais à recruter de jeunes talents en devenir à des prix raisonnables, avait flashé sur lui. Sauf que le défenseur central de l’ASSE a prolongé récemment son contrat et exprimé son envie de rester au moins une saison supplémentaire dans le Forez.

Mais sa volonté pourrait bien passer au second plan devant les difficultés financières des Verts et surtout l’envie des Rossoneri de le faire venir ! Le journaliste Nicolo Schira a en effet affirmé sur Twitter : « L’AC Milan est toujours intéressé par le défenseur central de Saint-Etienne Wesley Fofana. Ralf Rangnick (entraîneur la saison prochaine du club lombard) le voulait déjà à Leipzig la saison dernière ».

De quoi relancer les spéculations autour du jeune défenseur. Cependant, le Milan n’a plus ses moyens d’antan et comme les Verts ne devraient pas lâcher leur pépite pour un montant inférieur à celui ayant porté William Saliba à Arsenal l’été dernier (30 M€), il est fort probable que cet intérêt ne donne rien de concret…

#ACMilan are still interested in #SaintEtienne central defender Wesley #Fofana. #Rangnick wanted him at #Leipzig last year. Instead #Almstadt and #Moncada are now looking at the French player, who was born in 2000. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2020