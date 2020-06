true

En fin de contrat, Nathan Crémillieux (20 ans) ne continuera pas avec l’ASSE. Le jeune gardien ne se laisse pas abattre pour autant…

Quatrième (ou cinquième) gardien de l’AS Saint-Etienne cette saison, Nathan Crémillieux (20 ans) ne poursuivra pas l’aventure une saison supplémentaire avec les Verts. En fin de contrat, le jeune portier ne s’est rien vu proposé par son club.

D’abord amer à l’égard de l’entraîneur des gardiens Fabrice Grange qu’il estimait trop centré sur Stéphane Ruffier, l’ex-international U17 est désormais tourné vers l’avenir comme il l’a fait savoir il y a quelques jours au « Progrès » : « Il faut savoir rebondir. C’est dur de voir les autres évoluer quand on stagne soi-même dans son club. Je suis forcément très heureux pour eux, et peut-être qu’un jour je les retrouverai sur un terrain ».

Admiratif de Jérémie Janot qu’il a eu comme coach au centre de formation, Nathan Crémillieux s’est fixé un but pour la suite : « J’aspire à intégrer un effectif professionnel dans un premier temps pour découvrir un peu plus ce monde que je ne l’ai fait à Saint-Étienne, et jouer le plus possible au plus haut niveau possible. Il faut être honnête et ambitieux. Je ne ferme aucune porte et je sais que jouer est important à mon âge ».