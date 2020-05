ASSE – Mercato : l’arrivée d’une première recrue freinée chez les Verts ?

true

Cible de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso (Epinal, 22 ans) n’est pas encore un joueur des Verts.

En quête de renforts à moindre frais, l’AS Saint-Etienne entend fonctionner aux coups de cœur cet été. Ces derniers jours, le nom de Jean-Philippe Krasso, attaquant d’Epinal (National 2), a beaucoup circulé dans le Forez. Il faut dire que le buteur spinalien avait été particulièrement performant en Coupe de France et notamment face aux Verts (buteur lors de la défaite 2-1 des siens).

Comme l’a révélé « Le 10 Sport », Claude Puel a été séduit par les qualités de Jean-Philippe Krasso et aurait même demandé à ses recruteurs de se renseigner plus en profondeur sur le dossier. Selon « RMC » et même « France Bleu Saint-Etienne Loire », le deal serait même tout proche d’être ficelé pour un transfert du buteur de 22 ans.

A l’origine des premières rumeurs sur le dossier, « Le 10 Sport » tempère malgré tout l’enthousiasme ambiant. Oui, Jean-Philippe Krasso est bien dans le viseur des Verts et de leur coach. Oui des discussions ont bien démarré mais elles n’ont pour l’heure pas abouti. L’ASSE a, semble-t-il, marqué un temps d’arrêt dans les discussions depuis quelques jours sans que le joueur ni son entourage ne soit informé de la raison.