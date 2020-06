ASSE – Mercato : le dossier Aouchiche (PSG) en passe d’être bouclé !

true

Selon Manu Lonjon, il ne manque plus que quelques détails pour que l’ASSE concrétise l’arrivée d’Adil Aouchiche, la pépite du PSG.

Adil Aouchiche était à L’Etrat vendredi dernier afin de visiter les installations de l’ASSE et de rencontrer Claude Puel et Xavier Thuilot. Le joueur a passé quelques examens médicaux à l’Hôpital Nord de Saint-Etienne et selon nos informations, il est reparti séduit par le discours des Stéphanois, lui qui souhaite avoir du temps de jeu et en qui Puel voit un joueur symbole de son projet. Manu Lonjon va plus loin en révélant que l’affaire est bien engagée, Puel ayant lui aussi été séduit par la personnalité du joueur.

Adil Aouchiche a passé sa visite médicale avec Saint-Etienne. (L’Équipe)

📎 https://t.co/1fRqy66VXL pic.twitter.com/WsWc7wJQ5K — Actu Foot (@ActuFoot_) June 1, 2020

Sur sa chaîne Twich, reprise par Poteaux Carrés, le spécialiste des transferts a eu ces mots : « Il y un accord sur la prime à la signature (moins que les 4 millions annoncés ici et là), sur le salaire (proche des 6 chiffres), sur le contrat (3 ans). Les discussions continuent sur l’intéressement à la revente….. mais cela semble bien engagé d’autant plus que les discussions auraient débuté dès le match de Coupe de la Ligue entre le PSG et Sainté de janvier dernier. Au-delà des grandes qualités techniques du joueur, Puel aime le côté respectueux, humble, déterminé de Adil Aouchiche. »