ASSE – Mercato : le dossier Morelos se complique déjà pour l’été 2020

true

Cible de l’ASSE et attendu comme un dossier sensible de l’été 2020, Alfredo Morelos pourrait rempiler aux Glasgow Rangers.

Dès lors qu’il aura finalisé son ambitieux plan dégraissage de l’effectif de l’ASSE, Claude Puel se mettra en quête d’un attaquant prolifique. Ce n’est pas un secret : le colombien Alfredo Morelos (Glasgow Rangers, 23 ans) figurait il y a encore quelques mois en bonne place sur sa short-list… Mais le dossier s’annonce de plus en plus désespéré.

Les Glasgow Rangers souhaitent blinder Alfredo Morelos

Non seulement l’ancien joueur d’Helsinki, auteur de 29 buts et 9 passes décisives en 40 matchs cette saison, continue de flamber, mais la concurrence s’annonce de plus en plus rude. Morelos a récemment confirmé avoir eu beaucoup de sollicitations ces derniers mois et souhaite attendre l’été 2020 pour se décider.

Du côté des Rangers, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2023, on va aussi tout faire pour le conserver. D’après le Daily Record, le club protestant de la ville de Glasgow a entamé des discussions avec Morelos et son entourage pour une nouvelle prolongation avec revalorisation salariale. Conscients d’être assis sur une mine d’or, les Rangers sont déterminés à le convaincre de rester…