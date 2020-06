ASSE – Mercato : le FC Lorient avance sur un autre Vert que Romain Hamouma

true

Convoité par le FC Lorient, Romain Hamouma n’est pas le seul joueur de l’ASSE visé par les Merlus, chauds sur Franck Honorat.

Plusieurs clubs de L1 se sont renseignés ces dernières semaines sur la situation de Romain Hamouma à l’ASSE. A 33 ans, l’ancien caennais n’a plus qu’un an de contrat chez les Verts où Claude Puel ne le retiendra pas. Parmi les pistes qui s’ouvrent à lui, le FC Lorient, qui avait déjà avancé ses pions sur le joueur l’an dernier.

Promu en L1, le club breton a des arguments, notamment la présence de Fabien Lemoine, capitaine des Merlus et proche d’Hamouma. Mais les Merlus reviennent à la charge pour un autre stéphanois en la personne de Franck Honorat, et Manu Lonjon indique ce lundi qu’ils seraient prêts à verser entre 3 et 3,5 M€ pour attirer l’ancien niçois.

D’après nos informations, c’est bien cette piste qui serait prioritaire aujourd’hui, le dossier Hamouma ayant été laissé en stand by. Reste à savoir si, du côté de l’ASSE, Puel ouvrira la porte à un départ d’Honorat (23 ans) auteur d’une première saison mitigée chez les Verts (0 but, 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues). Le Stade Brestois lorgne également Honorat.