ASSE – Mercato : le FC Lorient se positionne sur une cible des Verts

true

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Said Arab, le jeune milieu du Red Star, intéresserait aussi le FC Lorient, promu en L1.

Le nom de Said Arab est évoqué du côté de l’ASSE depuis quelques semaines même si le recruteur stéphanois Julien Cordonnier a expliqué que le joueur du Red Star n’était plus suivi par le club forézien aujourd’hui. En revanche, d’après FootMercato, le FC Lorient, Champion de France de Ligue 2, s’est positionné sur son cas.

« Selon nos informations, le club lorientais, qui le suit depuis de long mois, aurait formulé une proposition concrète au joueur du Red Star. Les Merlus ne sont pas les seuls sur les rangs. Saint-Etienne, Strasbourg et des écuries étrangères sont intéressés par le joueur. Le franco-algérien, auteur d’un but et de deux passes décisives en National a donc l’embarras du choix », soutient le site français.

Les Merlus s’intéressent également à Romain Hamouma, l’attaquant des Verts, qui n’a plus qu’un an de contrat à l’ASSE. Et que Claude Puel ne retiendra pas forcément, s’il souhaite partir cette intersaison, les Verts devant impérativement alléger leur masse salariale.