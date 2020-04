ASSE – Mercato : le nom de Ben Arfa revient dans la bouche de Puel

true

Claude Puel, entraîneur de l’ASSE depuis octobre 2019, n’a pas oublié Hatem Ben Arfa, qu’il avait su parfaitement relancer lors de son passage à l’OGC Nice.

Hatem Ben Arfa n’a pas rebondi. Relancé par le Real Valladolid cet hiver, l’ancien petit génie de l’OL n’a pas saisi la perche tendue par le Brésilien Ronaldo. Très peu utilisé depuis son arrivée en Espagne, HBA paye son manque de compétition depuis son départ (libre) du Stade Rennais l’été dernier.

Du coup, l’ancien joueur de l’OM pourrait donner une nouvelle orientation à sa carrière en répondant (enfin) favorablement à l’appel de la Sampdoria Gênes au mercato. En attendant, son nom revient encore dans la bouche de Claude Puel. Interrogé sur ses capacités du joueur de 33 ans, l’actuel entraîneur de l’ASSE se rappelle comment ils avaient collaboré ensemble avec succès à l’OGC Nice (2015-2016).

Puel garde une bonne image de Ben Arfa

« On a discuté longuement, j’ai rencontré quelqu’un de posé, qui aimait le football, explique le Castrais dans les colonnes de Nice Matin. Il suivait les matchs, il avait une idée sur le jeu. Je l’ai trouvé apaisé, contrairement à l’image qu’on renvoyait de lui : ingérable, épidermique… J’ai vu quelqu’un qui n’était pas tordu, c’était le plus important. Il y avait une super équipe à tous les postes. Mais lui, c’était Monsieur Plus. » Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.