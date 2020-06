ASSE – Mercato : le nouveau Bafé Gomis serait arrivé 

true

D’après son coéquipier à Epinal Ismaël Gace, Jean-Philippe Krasso (attaquant, 22 ans) a les qualités pour s’imposer à l’ASSE.

C’est acté depuis cette semaine : l’AS Saint-Etienne a enrolé un nouvel attaquant, coup de cœur de Claude Puel sur l’édition 2020 de la Coupe de France : Jean-Philippe Krasso (Epinal, 22 ans). Un pari surprenant dans la mesure où l’ancien comparse de Denis Bouanga au sein de la réserve de Lorient évoluait la saison dernière en National 2.

Pour l’ancien niçois Ismaël Gace, désormais à Epinal, l’ASSE a réalisé un bon coup. Dans un entretien au site de supporters « Poteaux-Carrés », le joueur spinalien s’est déclaré « très heureux » pour Krasso et persuadé de sa réussite. Lui qui n’hésite pas à le comparer à un célèbre visage du Forez.

« Krasso ? Un Gomis en amélioré »

« Il a pas mal d’atouts dans son jeu. Jean-Philippe garde bien le ballon dos au but, c’est un bon point de fixation. Il est aussi capable de trouver la passe décisive cachée pour un coéquipier. JP est également intéressant dans ses appels en profondeur. C’est un attaquant complet, bon dans le un contre un. Dos au jeu, il me rappelle Bafé Gomis. Et dans sa technique balle au pied, il n’a rien à envier à un vrai dribbleur. On va dire que JP est un Gomis en amélioré », a-t-il glissé.

Dans le vestiaire, Ismaël Gace dépeint un « mec hyper altruiste », un « ambianceur » : « En plus de ses qualités de footballeur, il va aussi apporter sa bonne humeur à mon avis. Je pense qu’il va être un peu timide au tout début mais c’est normal, il va arriver pour la première fois de sa carrière dans un groupe pro. J’espère que ses nouveaux coéquipiers le mettront très à l’aise pour qu’il puisse de développer comme il faut et exprimer tout son potentiel ».