ASSE – Mercato : le Paris FC pique un nouveau joueur aux Verts !

Le Paris FC devrait officialiser la signature d’Hugo Gambor, jeune défenseur d’Orléans qui était dans le viseur de l’ASSE.

Comment recruter lorsqu’on est sans le sou comme les Verts, plombés par les gros investissements des dernières saisons, un exercice passé très difficile sportivement et la crise financière liée au coronavirus ? On tente des paris. Selon le journaliste Loïc Tanzi, c’est ce qu’ont fait les Stéphanois en recrutant Jean-Philippe Krasso.

Formé à Lorient, où il a connu Bouanga, cet avant-centre de 22 ans évoluait à Epinal, en National 2. Il a affronté l’ASSE en quarts de finale de la Coupe de France le 13 février (défaite 1-2) et avait marqué sur pénalty à l’heure de jeu, son huitième dans l’épreuve. En fin de contrat avec le SAS, il devrait donc arrivé librement dans le Forez. Un pari à moindre coût…

Jean-Michel Aulas a annoncé le dépôt de recours devant le tribunal administratif de Paris pour protester contre la décision prématurée d’arrêter le championnat.

(La chaine L’Équipe) pic.twitter.com/Pj7fK7dGrd — Actu Foot (@ActuFoot_) May 7, 2020

Mais deux autres paris n’ont pu aboutir. Après Morgan Guilavogui, frère de Josuha, qui évoluait à Toulon et s’apprête à rejoindre le Paris FC, un autre joueur convoité par les Verts devrait lui aussi signer au PFC. Le Parisien croit en effet savoir que le club de la capitale va officialiser la signature de l’Orléanais Hugo Gambor, un défenseur central qui était convoité, selon le média, par de nombreux clubs de L1 dont Bordeaux, Rennes « et surtout Saint-Etienne où Claude Puel appréciait particulièrement son profil ». D’autant plus rageant que le joueur de 17 ans avait été formé au Blois Football 41, ancien club partenaire de l’ASSE, comme le rappelle Poteaux Carrés.