ASSE – Mercato : le plan de carrière de Saliba a séduit Fofana

Wesley Fofana (19 ans) a beau avoir prolongé son contrat à l’ASSE, le jeune défenseur des Verts sait qu’il est surveillé de près par des écuries européennes.

L’ASSE vient de boucler son premier dossier chaud avant le début du mercato : prolonger Wesley Fofana. Comme il l’avait lui-même laissé entendre depuis quelques jours, le défenseur central des Verts a paraphé ce mardi un nouveau bail jusqu’en 2024 avec le club ligérien. Fofana n’a pas hésité une seconde à s’engager sur le long terme avec l’ASSE même s’il sait que plusieurs formations prestigieuses le surveillent de très près (Milan AC, Everton, RB Leipzig).

« C’est flatteur de savoir que de tels clubs s’intéressent à moi, viennent me voir au stade mais je laisse tout ça à mes agents. Je m’occupe du terrain et rien d’autre. Ce serait mentir de dire que je n’y pense pas de temps en temps. Mais il faut rester concentré sur ma progression, ma carrière », explique-t-il dans L’Équipe du jour.

« Saliba ? Ça peut être une idée pour moi… »

Relancé sur son avenir à moyen terme, lui qui pourrait se faire attaquer dès cet été par ces clubs prestigieux, le stoppeur de l’ASSE (19 ans) pourrait prendre exemple sur son acolyte William Saliba, transféré à Arsenal l’été dernier et prêté cette saison aux Verts. « Il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si j’aurai l’occasion de faire comme William ou si je voudrait faire comme lui, poursuit-il. Ce qui est certain, c’est qu’il a fait un bon choix et que ça lui a permis de signer dans un grand club. Ça peut être une idée pour moi… »