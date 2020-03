ASSE – Mercato : le projet Puel mis en suspend par le coronavirus ?

true

Si, ces derniers jours, Xavier Thuilot (directeur général de l’ASSE) était surtout focalisé sur les décisions prises autour de la suspension de la Ligue 1 et des questions autour de la reprise de celui-ci une fois le confinement levé, le dirigeant a quand même pris le temps d’évoquer le projet qu’il porte avec Claude Puel lundi soir au micro de « France Bleu Saint-Etienne Loire ». Le dirigeant a notamment rappelé que l’été prochain, les Verts accélèreraient le rajeunissement de l’effectif.

Un modèle vertueux à relancer avec des jeunes

« La marque de fabrique de Claude, c’est clairement de révéler des talents. C’est ce qu’il a fait toute sa carrière, quel que soit le niveau du club où il a évolué », a expliqué Xavier Thuilot. Mécaniquement, cette politique va ramener l’AS Saint-Etienne dans une économie plus saine : « Ce qui est bien pour l’ASSE et pour moi qui suis en responsabilité sur la partie économique, c’est que dans le football d’aujourd’hui, si vous révélez un jeune auquel personne n’avait pensé, il y a une réalité économique derrière qui s’applique et ça permet ensuite de rentrer dans un modèle économique vertueux ».

« Claude n’est pas quelqu’un qui joue le ventre mou »

Quant à savoir si l’image de « bâtisseur » de Claude Puel servait au recrutement, l’ancien dirigeant du LOSC assure que c’est le cas : « L’apport de Claude permettra sans doute d’aller convaincre des jeunes talents qui peut-être n’auraient pas la possibilité de s’exprimer dans leur club de nous rejoindre dans cette aventure car ils savent que Claude est un entraîneur qui n’a pas peur de faire jouer les jeunes joueurs, même si de temps en temps ils font des erreurs. C’est quelque chose qui est assez rare. Habituellement, un entraîneur est là avec une vision assez court-termiste, il essaye d’avoir des résultats rapidement avec des joueurs confirmés ».

Aucune décision prise sur l’évolution de l’effectif

Pour autant, cette politique n’exclut pas l’ambition : « Claude n’est pas quelqu’un qui joue le ventre mou. C’est quelqu’un qui a des ambitions. Par contre il cherche à les atteindre en construisant et qui ne réclame pas des millions d’euros pour construire des équipes de toute pièce ». Une ambition qui pourrait réclamer quelques sacrifices même si le plan de l’été n’est pas encore écrit, assure Thuilot : « Dans la situation actuelle, on n’a pas avancé individuellement sur les questions des joueurs qui vont rester et qui vont partir. Le mercato devait se dérouler en juin, il est quasiment acquis qu’il ne pourra pas se dérouler à cette période, tout ça va être reporté ».

Retranscription des propos : Poteaux-Carrés.