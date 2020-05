ASSE – Mercato : le Stade Rennais prêt à oublier Bouanga pour un autre offensif ?

true

Recalé par l’ASSE pour Denis Bouanga, le Stade Rennais aurait fait une offre à Nordsjaelland pour Mohammed Kudus (attaquant, 19 ans).

Troisième de Ligue 1 et donc en lice pour participer à l’édition 2020-21 de la Ligue des Champions, le Stade Rennais travaille déjà activement à se renforcer. Si l’on en croit Ouest-France, l’une des priorités sera de dénicher un nouvel atout offensif un an après l’achat de Raphinha pour 23 M€.

« Le nouveau venu sera invité à avoir une influence sur le jeu beaucoup plus rapide que le Brésilien », écrit Ouest-France. L’une des premières priorités de Florian Maurice (futur directeur sportif breton) était de recruter Denis Bouanga (ASSE, 25 ans). Une offre est partie en début de semaine mais elle a été balayée par les Verts, qui réclament 15 M€ selon « Foot Mercato ».

Visiblement, les Bretons ne souhaitent pas perdre de temps et se sont déjà orientés sur une autre piste et un profil plus axial. Selon l’insider YohZe, bien renseigné sur les transferts en Ligue 1, Rennes a accéléré ces dernières heures pour la pépite de Nordsjaelland, Mohammed Kudus (19 ans), l’un des coups de cœur de Maurice. Le Ghanéen ayant donné son aval pour rejoindre la Bretagne, une offre de 3 M€ serait déjà partie. But de la manœuvre : griller la concurrence sur le dossier et notamment les turcs de Fenerbahçe.