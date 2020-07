ASSE – Mercato : le Stade Rennais toujours une menace pour Aouchiche ?

true

Selon Foot Mercato, le choix d’Adil Aouchiche (ex-PSG) n’est toujours pas fait entre l’ASSE et le Stade Rennais. Tant que rien n’est signé, c’est théoriquement vrai mais…

Annoncé du côté de l’AS Saint-Etienne, Adil Aouchiche (ex-PSG, 17 ans) n’a encore signé son premier contrat professionnel nulle part. Tant qu’aucun document n’est enregistré et envoyé à la LFP, tout est donc encore possible sur le dossier… Y compris un hypothétique coup de théâtre. C’est d’ailleurs une possibilité que n’exclut pas le site « Foot Mercato » qui parle encore aujourd’hui d’un match à deux entre les Verts et le Stade Rennais pour accueillir le jeune milieu offensif.

Pour l’ASSE, c’est une histoire de documents à signer



Il est toutefois assez peu probable qu’Adil Aouchiche, qui a passé sa visite médicale à Saint-Etienne et a été séduit par le discours et les garanties apportées par Claude Puel, se détourne aujourd’hui du club ligérien. Officiellement, l’intéressé ne s’est toujours pas exprimé, officialisant simplement sur Instagram son départ du PSG sans évoquer sa destination future.

Si le (faux) suspense est encore maintenu à l’heure actuelle, c’est aussi et surtout du fait des commissions d’agent. En effet, Adil Aouchiche étant encore mineur, ses conseillers ne toucheront aucune rétribution s’il signe avant le 15 juillet. Depuis le début, c’est la date annoncée pour clore le dossier. D’ici là, Rennes parviendra-t-il à retourner la tête au Ballon d’argent du dernier Mondial U17 ? On peine à y croire…