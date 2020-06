ASSE – Mercato : le transfert de Moukoudi à Middlesbrough remis en question ?

true

Le club du nord de l’Angleterre vient de changer de manager, Jonathan Woodgate, qui appréciait énormément Harold Moukoudi, s’était fait virer.

Prêté en janvier dernier à Middlesbroug, Harold Moukoudi avait réalisé de bons débuts chez les pensionnaires du Riverside Stadium. A tel point qu’il était question qu’il y serait définitivement transféré si le club du nord de l’Angleterre parvenait à se maintenir en Deuxième division.

Son manager, Jonathan Woodgate, était en effet sous le charme, et il savait de quoi il parlait puisqu’il a lui-même été défenseur central. Seulement… Woodgate vient de se faire licencier ! La gifle reçue à domicile samedi dernier contre Swansea (0-3) lui a été fatale, son équipe pointant à la 21e place sur 24.

Pour le remplacer, les dirigeants de Middlesbrough ont fait appel au vétéran Neil Warnock (71 ans). Celui-ci n’est pas réputé pour faire la dentelle et il n’est pas certain qu’il fasse appel à un joueur simplement prêté. Ce qui pourrait donc remettre en cause l’avenir de Moukoudi dans le Teesside, mais aussi les plans de l’ASSE au mercato puisque la vente de l’ancien Havrais était attendue.