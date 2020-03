ASSE – Mercato : les deux prochains chantiers des prolongations sont connus

true

Après l’attaquant Charles Abi, l’ASSE va tenter de prolonger deux autres de ses jeunes très prometteurs, Wesley Fofana et Mahdi Camara.

Le dossier Charles Abi a provoqué de grosses tensions entre Claude Puel et son président, Roland Romeyer. Mais le fait est que, selon L’Equipe, le jeune attaquant devrait prolonger son contrat une fois que la crise sanitaire sera terminée. Ce ne sera pas le dossier du manager stéphanois (ou de son président).

Selon le quotidien sportif, Mahdi Camara (21 ans) et Wesley Fofana (19 ans) devraient suivre. Le défenseur et le milieu de terrain sont devenus titulaires depuis l’arrivée du Castrais. Camara, notamment, est un enjeu vital pour l’ASSE, qui devrait perdre William Saliba (retour de prêt à Arsenal) et Loïc Perrin (retraite) à l’intersaison.

Camara, prolongé jusqu’en juin 2022 l’été dernier, et Fofana, qui bénéficie d’un contrat de la même durée, pourraient signer pour une ou deux années supplémentaires. Ce qui permettrait à l’ASSE de repousser formellement d’éventuels prétendants… ou de les vendre au prix fort.