ASSE – Mercato : les grandes ambitions de Krasso, première recrue des Verts

Première recrue estivale de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso, l’attaquant d’Épinal, souhaite désormais s’installer au plus haut niveau, lui qui avait été recalé à Lorient après sa formation.

Le contrat est signé depuis jeudi dernier. C’est la première recrue de l’AS Saint-Étienne et il s’agit de l’attaquant d’Épinal (National 2), Jean-Philippe Krasso. Libre de tout contrat au 30 juin, le puissant et athlétique avant-centre (1,87 m, 90 kg) de 22 ans, a paraphé un contrat de trois ans. Le Franco-Ivoirien s’est distingué en Coupe de France en inscrivant 8 buts cette saison mais ce sont surtout ses deux réalisations inscrites en huitièmes de finale pour écarter Lille (2-1), puis son but en quarts face à… l’ASSE (1-2), sur penalty, qui lui ont permis de taper dans l’oeil de nombreux observateurs, dont Claude Puel. »Il s’est remis dans la lumière en Coupe de France en marquant face à Lille et contre nous. Jean-Philippe est un jeune attaquant qui n’a pas eu un parcours linéaire », a expliqué le coach des Verts.

« Je veux me mettre au niveau »

Après avoir été pensionnaire du Pôle espoirs de Châteauroux, le joueur né à Stuttgart en Allemagne, avait intégré le centre de formation du FC Lorient en U15. Non conservé par les Merlus à l’issue de sa formation, il a joué une saison à Schiltigheim (N2) avant de rejoindre le SAS Épinal en juillet 2018, un club avec lequel il a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives cette saison et qu’il a chaleureusement remercié dans Vosges-Matin. Vosges-Matin.« Je retiens beaucoup de bonheur de mes deux années à Epinal, a-t-il expliqué. C’est un club très accueillant, familial, on l’a encore plus vu cette année car il y a eu plus de rayonnement avec la Coupe de France. J’ai vécu ici deux années extraordinaires avec de bons coaches, une très bonne ambiance. Je remercie les supporters de m’avoir soutenu pendant ces deux saisons. Je remercie les coaches qui m’ont permis de progresser, de m’épanouir et de réaliser mon rêve de signer professionnel. »

« J’ai envie de faire mon trou »

De National 2 à la Ligue 1, son ascension est fulgurante avec un bond de trois divisions… » On est très fiers. C’est un bon jeune, respectueux et travailleur », a confié Yves Bailly, le président d’Épinal. Le joueur, lui, est bien évidemment ravi de rejoindre l’AS Saint-Étienne et de découvrir ainsi l’élite. » Je suis très heureux d’être là. On va dire que c’est une étape de franchie. Je suis extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l’AS Saint-Étienne. Cela représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau », a-t-il confié sur le site officiel du club.

Selon son coach à Epinal, Xavier Collin, l’attaquant sera entre de bonnes mains chez les Verts. « Claude Puel aime faire progresser ses joueurs, les jeunes notamment. Il devra faire sa place. Même si la marche est très haute, il est là pour apprendre et continuer sa progression. On est très contents pour lui », a confié l’ancien joueur de Gueugnon. Bien que conscient de l’écart de niveau qui existe entre la N2 et la L1, Krasso, lui, ne manque pas d’ambitions. » J’ai hâte de commencer la saison, de retoucher le ballon et de m’adapter au plus vite, a-t-il soutenu. Je veux me mettre au niveau. J’ai envie de faire mon trou, de donner le maximum et le meilleur pour mes coéquipiers. Mon boulot est de marquer et de faire marquer, mais s’il faut défendre jusqu’à 5 mètres de la ligne, je le ferai. » Un état d’esprit qui devrait plaire au public stéphanois.