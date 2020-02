true

Sergi PALENCIA (23 ans)

Recruté 2 M€ par l’ASSE au FC Barcelone après un prêt à Bordeaux, le latéral espagnol avait réalisé un premier match prometteur à Marseille (0-1). Mais depuis, il a enchaîné les mauvaises prestations. Impliqué sur plusieurs buts encaissés, il n’est plus qu’un troisième choix à son poste derrière Mathieu Debuchy et Yvann Maçon.

Harold MOUKOUDI (22 ans)

Arrivé libre à la fin de son contrat au Havre, le Franco-Camerounais ne s’est pas imposé. Relégué sur le banc par Claude Puel après un début de saison très difficile avec Ghislain Printant, il a été prêté sans option d’achat à Middlesbrough, 18e de Championship.

Timothée KOLODZIEJCZAK (28 ans)

Convaincant la saison dernière, Kolo a été à nouveau prêté par les Tigres, à la fin de l’été, avec une option automatique à 4,5 M€. Mais sa saison est catastrophique malgré un but en Ligue Europa contre Wolfsburg (1-1). Hors de forme, montré du doigt et poussé hors du groupe par Puel, il vient d’être réintégré.

Miguel TRAUCO (27 ans)

Acheté 700 000 € à Flamengo où il n’était plus que n°3 à son poste derrière Felipe Luis et André, l’international péruvien souffle le chaud et le froid depuis son arrivée. Intéressant avec le ballon, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Mais ses lacunes défensives ont pénalisé l’équipe à plusieurs reprises. Au point que Puel ne l’a pas convoqué lors des deux derniers matches avant Reims (1-1) ce week-end où il est entré en jeu..

Jean-Eudes AHOLOU (25 ans)

Un bon match à Dijon (2-1) pour débuter, avec un but à la clé. Mais depuis, le milieu ivoirien, prêté par Monaco, déçoit, entre blessures et contre-performances. Expulsé contre le PSG (0-4), rarement dans le bon tempo. Loin de son niveau strasbourgeois.

Zaydou YOUSSOUF (20 ans)

Acheté 2 M€ aux Girondins, le milieu de terrain s’était imposé à l’arrivée de Claude Puel. Mais après avoir honoré sa première sélection avec l’équipe de France Espoirs, il a baissé le pied et s’est blessé. Sa blessure au genou s’est réveillé. Out pour la fin de saison.

Franck HONORAT (23 ans)

Prêté à Clermont (L2) l’an passé après avoir été acheté 2 M€, l’ailier a vécu une première partie de saison compliquée, gâchée par une fracture de la mâchoire contractée lors de son premier match, pendant l’été, avec la réserve. Depuis, il alterne les titularisations et les matches sur le banc, tantôt ailier tantôt piston. Toujours à la recherche de son premier but, il a délivré 5 passes décisives. Une bonne qualité de centre, de la vitesse, mais des pertes de balle qui ont coûté des buts…

Yohan CABAYE (34 ans)

Des blessures ont perturbé sa première partie de saison. Depuis, il enchaîne. S’il semble monter en puissance, son apport ne se traduit pas en terme de résultats. Buteur sur penalty, en deux temps, lors de la déculottée à Paris (1-6) en Coupe de la Ligue.

Ryad BOUDEBOUZ (29 ans)

Acheté 3,5 M€ après deux saisons difficiles en Espagne (Betis Séville, Celta Vigo), l’Algérien peine à faire oublier Rémy Cabella. Pris en grippe par le public stéphanois, il a inscrit 1 but, à Strasbourg (1-2), sur penalty, et délivré 3 passes décisives. Loin de son niveau sochalien et montpelliérain.

Denis BOUANGA (25 ans)

Acheté 4,5 M€ à Nîmes, l’international gabonais est la seule vraie satisfaction du Mercato 2019 de l’ASSE. Meilleur buteur (11 buts) et passeur (4 passes décisives) du club.