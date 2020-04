ASSE – Mercato : les supporters poussent Puel à tester un crack de L2

true

Appartenant à l’ASSE et en fin de prêt, Vagner Dias (AS Nancy-Lorraine, 24 ans) rentrera dans le Forez l’été prochain. Les fans militent pour lui donner une chance.

Prêté par l’AS Saint-Etienne à Nancy (Ligue 2), Vagner Dias (24 ans) avait réalisé un début de saison extraordinaire avec le club lorrain (18 apparitions, 8 buts, 3 passes) avant de se blesser gravement en novembre. En fin de prêt en juin, le milieu cap-verdien devrait rentrer dans le Forez mais ne pourrait y faire qu’une courte étape avant un départ définitif.

Selon « Le 10 Sport », plusieurs clubs comme le Stade Brestois ou le FC Lorient seraient déjà prêts à tenter le coup pour l’ailier des Verts. Forcément, la question d’une vente va arriver sur la table à l’ASSE. Encore plus du fait de la situation économique compliquée imposée par la crise sanitaire du coronavirus.

Du côté des supporters, le départ définitif du natif de Mindelo – encore sous contrat pour un an (juin 2021) – laisserait quelques regrets. En effet, le site de supporters « En Vert et Contre Tous » a sondé les fans de l’ASSE pour savoir quoi faire de Vagner et, à 78% sur 4337 votants, ils sont une grande majorité à vouloir donner sa chance au petit ailier droit. Reste à connaître l’opinion de Claude Puel sur l’intéressé…