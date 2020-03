ASSE – Mercato : les Verts avaient grillé Reims pour William Saliba

true

Sur son site officiel, l’ASSE est parti sur les traces du phénomène William Saliba (19 ans). On y apprend que les Verts n’étaient pas les seuls sur le coup.

Alors que le football français est en pause et confiné, l’AS Saint-Etienne a profité de ce creux d’actualité pour partir sur les traces de William Saliba (19 ans). Plus grosse vente de l’histoire des Verts (30 M€), le défenseur central – qui rejoindra Arsenal à l’issue de cette saison – a toujours été vu comme un crack par les recruteurs d’Ile-de-France.

L’ESTAC et le Stade de Reims avaient aussi repéré Saliba à Montfermeil

Coach des U12-U13 de l’US Bondy, Fabio Frasconi se souvient du phénomène qu’il avait envoyé à Montfermeil : « Le directeur technique, Abdel Kaddour, lui a dit qu’il allait reculer d’un cran. Bien que première année et confronté à des oppositions relevées, il a réalisé une saison exceptionnelle. Trois clubs pros l’ont sollicité. Parmi eux, Troyes et Reims. Mais il n’avait qu’un objectif en tête : rejoindre l’ASSE. Le matin où il a pris le train pour Sainté, je l’ai accompagné à la gare. Il était incroyablement motivé et déterminé à s’imposer ».

Le coup de foudre pour l’ASSE a été réciproque et immédiat pour Abdel Kaddour : « William, chez nous, c’était déjà un top player. Un seul match amical a suffi à convaincre le staff stéphanois. Le soir-même, il avait une proposition sur la table. Sainté, avec qui nous entretenons d’excellentes relations, c’était vraiment un choix pertinent ».