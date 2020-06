ASSE – Mercato : les Verts balayés par la concurrence sur Demirovic ?

true

Cible offensive de l’ASSE, Ermedin Demirovic (Saint-Gall, 22 ans) s’annonce compliqué à attirer pour les Verts étant donné la concurrence…

Si l’AS Saint-Etienne n’a pour l’instant pas le moyen de se lancer dans des recrutements à titre onéreux, Claude Puel ne désespère pas complètement de faire signer un buteur. Depuis de longs mois, les recruteurs des Verts sillonnent tous les marchés et regardent notamment vers la Suisse où les prix demeurent abordables.

Comme évoqué par l’entraîneur de Saint-Gall Peter Zeidler en mai dernier, l’ASSE fait partie de la liste de clubs intéressés par l’ancien buteur bosnien de Sochaux Ermedin Demirovic (22 ans), deuxième meilleur buteur du championnat helvète (9 buts en 16 matches avant l’arrêt des compétitions), mais le dossier paraît déjà très compliqué.

Sous contrat avec Alaves jusqu’en juin 2021, le natif d’Hambourg a tapé dans l’oeil de nombreuses écuries. Selon le quotidien gênois « Il Secolo XIX », la Sampdoria est sur les rangs… Tout comme le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Une concurrence qui risque de faire grimper les prix et de sortir l’ASSE de la course.