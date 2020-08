ASSE – Mercato : les Verts contraints de mettre en stand-by une piste prioritaire

true

Alors que l’arrivée du latéral gauche grec Dimitrios Giannoulis semblait être une priorité pour l’ASSE, les Verts sont obligés d’attendre.

C’est un des corollaires des difficultés évoquées plus tôt dans la journée dans le dossier Miguel Trauco. Le latéral de l’ASSE a vu les discussions entre son club et l’Olympiakos s’embourber. Résultat, un départ ne serait plus dans les tuyaux. Seulement, Claude Puel attendait cette vente pour s’activer sur sa priorité Dimitrios Giannoulis.

Le défenseur du PAOK Salonique est ciblé par les Verts depuis quelques temps déjà mais comme le confirme le journaliste Manu Lonjon, l’ASSE tout comme l’OM d’ailleurs sont contraints de se placer en position d’attente dans ce dossier. Une donnée forcément ennuyeuse.

Plus tôt dans la journée, nous vous évoquions des intérêt anglais de plus en plus importants pour Giannoulis. Watford et Newcastle étaient cités. Selon Manu Lonjon, c’est ce dernier qui aurait déjà avancé très concrètement dans le dossier. Une offre de 4,5 millions d’euros aurait déjà été transmise au club grec. De quoi compliquer singulièrement les chances stéphanoises.