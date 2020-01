ASSE – Mercato : les Verts moins gourmands pour le très courtisé Diony ?

true

Loïs Diony est muet sur le terrain mais volubile sur les réseaux sociaux. « Vous êtes trop forts, même quand j’ai plus rien à voir avec l’équipe, on cherche toujours un truc pour parler de moi, ça me fait bien rire vraiment. Vivement la fin ! », a ainsi pesté l’attaquant de l’ASSE au détour d’un article de L’Équipe sur son absence contre le FC Nantes (0-2).

On imagine que Diony se renfermera dans son mutisme à l’évocation de sa situation personnelle, lui qui est très courtisé sur ce mercato. Mardi, on apprenait ainsi qu’un club avait formulé une offre concrète à l’ASSE pour s’offrir ses services. Selon Foot Mercato, cette proposition provient d’Anderlecht, qui fait partie de la liste de « plusieurs clubs étrangers » à ses trousses.

Beric bien partant pour l’Illinois

Le club belge est entré en négociations concrètes avec les dirigeants stéphanois, qui seraient enclins à s’en séparer pour le double (on parlait de 3 M€ en début de semaine). Par ailleurs, Le Progrès ajoute que l’ancien buteur dijonnais ne s’est pas entraîné mercredi matin à l’Étrat. Il souffre toujours d’une gêne à la cuisse, tout comme Robert Beric, qui doit s’engager avec Chicago Fire « dans les prochains jours. »