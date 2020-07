ASSE – Mercato : les Verts officialisent l’arrivée de Neyou, qui pourra affronter le PSG !

false

La nouvelle était dans l’air depuis quelques heures, elle est désormais officielle. Le milieu de terrain camerounais Yvan Neyou s’est engagé avec l’ASSE.

Depuis quelques heures et les informations de Manu Lonjon, l’ASSE a été démasquée dans sa quête d’un milieu de terrain évoluant du côté du Portugal. Yvan Neyou, milieu de terrain qui évoluait dans l’équipe de B de Braga, s’est engagé avec les Verts dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Âgé de 23 ans, Yvan Neyou connaît déjà la France pour s’être révélé du côté de Sedan avant de passer deux ans du côté de Laval. « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE et de découvrir ce club historique et si important dans l’histoire du football français. J’arrive sur la pointe des pieds avec la volonté de travailler pour progresser et découvrir un jour la magnifique ambiance de Geoffroy-Guichard. Je suis déterminé à tout donner pour réussir ici », a déclaré le néo-stéphanois.

A noter que la signature de Neyou avant ce soir minuit va permettre à Claude Puel de pouvoir compter sur lui pour la finale de la Coupe de France face au PSG, le 24 juillet prochain.