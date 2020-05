ASSE – Mercato : les Verts ont fixé le tarif pour Harold Moukoudi

true

Selon Manu Lonjon, l’ASSE aurait fixé des prix de départ pour certains joueurs de l’effectif. Pour Harold Moukoudi, on espère atteindre les 10 M€.

Dans l’obligation de se remplumer économiquement après la crise sanitaire du coronavirus, l’AS Saint-Etienne est à l’écoute de grosses offres pour ses joueurs. Dans l’idéal, Claude Puel n’aimerait pas avoir à céder Wesley Fofana ou Denis Bouanga cet été mais le manager général des Verts pourrait y être contraint par la situation… Sauf si de grosses ventes alternatives parviennent à être réalisées sur des joueurs moins importants.

On le sait : ce n’est malheureusement pas sur des joueurs en deuxième partie de carrière et disposant d’un gros salaire (Khazri, M’Vila, etc.) que l’ASSE parviendra à faire son beurre mais plutôt sur des profils un peu plus jeunes. Cible de nombreux clubs parmi lesquels le RC Lens et l’OM, Vagner Dias (prêté cette saison à Nancy) pourrait être vendu si le prix de regard est atteint. Une situation identique pour Franck Honorat, loin d’être indispensable.

Dans son dernier live Twitch, Manu Lonjon a évoqué ces deux cas spécifiques dont l’avenir dépendra des offres reçues. Il s’est également montré très précis sur le cas d’Harold Moukoudi, prêté à Middlesbrough (D2 anglaise) depuis janvier et qui pourrait quitter le Forez contre une somme comprise entre 7 et 10 M€. Conséquent mais abordable pour l’Angleterre.