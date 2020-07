ASSE – Mercato : les Verts ont peut-être trouvé leur nouveau Brandao !

true

Première recrue estivale de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso marche déjà sur les traces de Brandao… Il a choisi le n°14, celui que portait le Brésilien.

Sur le site officiel de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso a confié ses premières impressions. « Il y a beaucoup de sérieux et de professionnalisme. On est restés longtemps sans jouer au foot et l’envie de tout le monde se ressent. J’ai d’ailleurs été super bien accueilli. Je suis assez proche des éléments les plus jeunes du groupe. J’ai également retrouvé Denis Bouanga. On se connaît bien et on s’apprécie », a notamment glissé l’ancien joueur d’Epinal.

A 22 ans, l’attaquant se voit offrir une seconde chance chez les pros après avoir effectué sa formation à Lorient. Claude Puel a salué son investissement, ses qualités techniques et confié que Krasso était « un peu en avance sur Charles Abi ». Les supporters stéphanois, eux, ont déjà noté qu’il avait choisi de porter le n°14 que portait Brandao il y a quelques saisons lors de son passage dans le Forez.

Même poste, même numéro, Krasso présente aussi un gabarit similaire au Brésilien (1,87 mètre contre 1,89 m). Pour le reste, sur le terrain, le peuple vert jugera sur pièces. Mais Krasso a bien débuté avec les Verts puisqu’il a marqué ce samedi son premier but, lors du premier match de préparation face à Rumilly (4-1), sur un service du jeune Aimen Moueffek.