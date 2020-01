ASSE – Mercato : les Verts pourraient changer de stratégie pour un plan juteux

true

Claude Puel n’a pas dévié de sa stratégie au mercato. Arrivé en octobre dernier à l’ASSE, le Castrais entend toujours dégraisser son effectif, qu’il considère comme trop important en nombre de joueurs. Robert Beric parti à Chicago, Léo Lacroix pourrait lui aussi rejoindre la MLS du côté de Kansas City.

En attendant, Harold Moukoudi est un autre Stéphanois qui suscite les convoitises. L’Équipe expliquait lundi que plusieurs écuries anglaises ont manifesté leur intérêt ces derniers jours : Burnley, en Premier League, Leeds, West Bromwich, Derby County et Stoke City, en Championship. Toutes ces équipes étudieraient la possibilité de faire venir l’international camerounais en prêt, sans option d’achat, pour la seconde partie de saison.

Moukoudi, une opportunité inespérée ?

Les dirigeants de l’ASSE resteraient ouverts à toute proposition… pour un transfert sec et non un prêt de six mois. Le quotidien sportif précise par ailleurs qu’une élimination en 8es de finale de la Coupe de France à Monaco (20h55), allégerait encore un peu plus le calendrier des Verts « qui pourraient alors revoir leur position dans les derniers jours du mercato. »

En attendant, et depuis ce matin, la presse anglaise s’agit sur le dossier. Le quotidien, Derbyshire, ainsi que le média Teamtalk,, assure que Burnley, et les autres écuries évoquées, pourraient soumettre une proposition aux alentours de 10 millions de livres. Une sacrée belle opération financière pour les dirigeants stéphanois si cela s’avérait exact. Moukoudi avait rejoint le club du Forez alors qu’il était en fin de contrat.