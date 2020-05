true

Passé au travers des radars à l’OL, le jeune Karim Cissé (milieu de la Duchère, 16 ans) rejoint l’AS Saint-Etienne la saison prochaine.

Si l’AS Saint-Etienne est contrainte de se serrer la ceinture au niveau professionnel du fait de la crise du coronavirus, cela n’empêche pas les Verts de poursuivre leur recrutement au niveau du centre de formation. Comme annoncé hier par le site officiel de Lyon-Duchère, l’ASSE est allée se servir chez le voisin pour renforcer son équipe U16.

En effet, à compter de la saison 2020-21, le jeune Karim Cissé (milieu, 16 ans) va intégrer le centre de formation de L’Etrat. Une piste chipée au nez et à la barbe d’autres clubs de Ligue 1, également intéressés par le potentiel du joueur.

Sur le site officiel de « la Duch », Karim Cissé a fait part de sa joie de signer dans la ville voisine : « Je suis content, de pouvoir enfin réaliser un rêve d’enfant. Entrer dans un centre de formation était un objectif mais le plus difficile reste à venir. Il va falloir travailler encore plus dur pour parvenir à m’intégrer dans ma nouvelle équipe et gagner ma place. Je ne réalise toujours pas ce qu’il m’arrive et la route est encore longue avant de pouvoir espérer signer un contrat professionnel. Je voulais remercier Lyon Duchère pour m’avoir donné la chance de m’exprimer au plus haut niveau régional ».