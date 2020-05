ASSE – Mercato : les Verts sont passés à côté d’un grand défenseur pour zéro euro !

true

Le grand défenseur sénégalais, qui a passé une décennie dans le Forez, était prêt à revenir pour rien l’été dernier après une courte pause dans sa carrière.

Une fois l’été venu, l’AS Saint-Etienne pourrait se retrouver fort dépourvue au poste de défenseur central. En effet, William Saliba est déjà retourné à Arsenal, où il avait été transféré l’été dernier avant d’être prêté, Wesley Fofana pourrait être vendu pour renflouer les caisses et Loïc Perrin est en fin de contrat.

Si les trois hommes devaient partir, les Verts pourraient regretter de ne pas avoir donné suite à une proposition en or l’été dernier. En effet, Moustapha Bayal Sall, qui a joué dans le Forez de 2006 à 2016, a révélé au site officiel de l’ASSE qu’il était prêt à revenir après avoir arrêté sa carrière pendant un moment.

« J’aurais tant aimé finir chez moi, ici à Sainté. Après avoir mis, l’an dernier, ma carrière entre parenthèses afin de rester auprès de mon père malade, et depuis décédé, j’aurais souhaité signer un an. Bien sûr, j’avais des kilos superflus. Mais j’étais super motivé et prêt à tout donner pour bousculer la hiérarchie. »