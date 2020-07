ASSE – Mercato : l’incroyable révélation de Vagner Dias sur son transfert au FC Metz

true

Le milieu offensif capverdien a été vendu par l’ASSE au FC Metz ce jeudi. Il a révélé que c’était en réalité le choix de son agent.

C’est officiel depuis ce jeudi : Vagner Dias quitte l’AS Saint-Etienne, où il a rarement eu sa chance depuis son arrivée à l’été 2017, pour le FC Metz. Une destination plutôt inattendue étant donné que le joueur venait de passer ces deux dernières saisons en prêt chez le rival nancéien.

Mais à voir l’explication du milieu offensif capverdien au Républicain Lorrain, on comprend mieux : regard bas, l’air gêné, Vagner explique que ce choix est avant tout celui de son agent ! « Franchement, mon agent a décidé que j’allais à Metz, notamment parce que le club s’entend bien l’AS Saint-Etienne et que son offre était bonne. J’ai accepté de venir car le projet du FCM est bon pour moi et qu’il me permettait de jouer en Ligue 1. C’était ma priorité. C’est le moment de jouer au haut niveau. Je comprends la colère de certains supporters de Nancy. J’en pars la tête haute, j’ai tout donné pour ce club quand j’étais sur le terrain et je tiens à remercier les supporters, ceux qui ont compris ma décision et même les autres. »

L’agent en question, c’est Boubacar Koné, le même que celui d’Habib Maïga, prêté puis vendu par l’ASSE à… Metz en 2017/18. Ceci pouvant sans doute expliquer cela, même si la possibilité de jouer en Ligue 1 a certainement aussi pesé lourdement dans le choix de Vagner.