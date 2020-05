ASSE – Mercato : l’intérêt des Verts pour Grbic confirmé de manière officielle

true

Adrian Grbic, l’attaquant de Clermont, est bel et bien pisté par l’ASSE. Le président du club auvergnat l’a confirmé lui-même.

Ce jeudi soir, l’intérêt de l’ASSE pour Adrian Grbic est confirmé de manière claire. France Bleu a en effet recueilli les confidences du président de Clermont, Ahmet Shaefer. Ce dernier a reconnu que les Verts étaient sur les rangs pour s’attacher les services de celui qui a flambé cette saison en Ligue 2 (17 buts, 4 passes décisives).

Mais sans surprise, de nombreux autres clubs sont également intéressés. Des convoitises qui datent même de l’hiver dernier. « Un club de Bundesliga, et un autre de bas de tableau de Premier League, se sont manifestés en janvier avec des montants que je n’avais jamais vu », assure d’ailleurs Shaefer qui a refusé à l’époque pour ne pas handicaper son club en cours de saison.

La donne devrait donc être identique cet été, même si le président clermontois assure ne pas être pressé. « Tout ce qui arrive est intéressant. La Bundesliga a repris. On a gardé des relations avec le club concerné. L’Angleterre aussi va reprendre également. Et après, il y a toute une série de club de Ligue 1 qui se sont bougés. Ecoutez, il a encore deux ans de contrat. Donc c’est à voir ». Pour l’ASSE qui est donc bel et bien sur le coup, la donne est claire. Pour envisager passer à l’action, il faudra vendre au préalable. Pas une mince affaire dans un Mercato qui s’annonce serré pour tous les clubs.