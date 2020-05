ASSE – Mercato : l’OGC Nice lorgne une pépite sous-utilisée de Puel

true

Les Aiglons, qui souhaitent bâtir une équipe composée de jeunes joueurs, auraient des vues sur le milieu offensif des Verts Bilal Benkhedim (19 ans).

Révélation de la saison passée, quand les jeunes Verts ont remporté la Coupe Gambardella en disposant de Toulouse (2-0), Bilal Benkhedim n’a pas confirmé chez les professionnels. En 2019/20, le milieu offensif de 19 ans n’a disputé que six matches et marqué un but, à Nîmes en Coupe de la Ligue.

Claude Puel, qui n’a pourtant pas hésité à lancer nombre de ses coéquipiers de l’aventure Gambardella, le juge pas encore prêt pour le très haut niveau. Mais cela n’empêche pas de nombreuses formations d’être attirées par son fort potentiel. L’intérêt de l’AC Milan remonte à plusieurs mois.

Celui de l’OGC Nice, en revanche, est beaucoup plus récent. C’est RMC Sport qui a annoncé sur son site que les Aiglons, dont le projet consiste à attirer des jeunes prometteurs, s’étaient mis sur les rangs. Les Espagnols de Valence seraient également au rendez-vous. Reste à connaître la position de Claude Puel sur le sujet…