ASSE – Mercato : Loïc Perrin agacé par la tournure prise pour son avenir ?

Désireux de continuer avec l’ASSE, Loïc Perrin (34 ans) peut légitimement se poser des questions sur son avenir.

En fin de contrat au 30 juin, Loïc Perrin (35 ans en août prochain) ne sait toujours pas s’il pourra continuer sa carrière à l’AS Saint-Etienne. S’il souhaite continuer encore un an, le capitaine des Verts n’est pas l’unique décisionnaire malgré son statut d’Ambassadeur à vie du club… Et Perrin se retrouve même au cœur d’une guerre de pouvoir entre Claude Puel et Roland Romeyer.

Loïc Perrin ne vivrait pas bien le fait d’être pris entre deux feux

Bien que respectueux dans ses déclarations publiques, Claude Puel – qui sait que son défenseur souffre d’un souci récurrent au genou – ne souhaite pas spécialement valider une ultime prolongation à Loïc Perrin. De son côté, l’affectif Roland Romeyer envisage de plus en plus d’interférer dans les choix du manager général pour signer lui-même la prolongation d’un an de son joueur vu ses états de services.

Mais que pense Loïc Perrin de cette affaire qui prend une tournure plus que jamais polémique ? Selon « L’Equipe », cela ne lui plait pas trop. Alors que la réponse est « en délibéré », le défenseur stéphanois serait très remonté. Dans son article, Bernard Lions va même parler d’un « grand courroux » du capitaine. L’évolution du dossier promet d’être piquante…