Désireux de finir sa carrière au LOSC, Yohan Cabaye (ASSE, 34 ans) ne s’imagine pas un instant signer chez l’ennemi RC Lens.

En fin de contrat à l’AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye (34 ans) ne compte pas forcément arrêter sa carrière cet été mais son avenir chez les Verts est incertain et l’intéressé n’insistera pas si aucun club ne se manifeste pour l’accueillir.

A l’occasion d’un Live sur Instagram avec son ancien partenaire Ludovic Obraniak, l’ancien milieu de terrain des Bleus et du PSG a fait part de son désir de finir sa carrière au sein de son club formateur du LOSC : « Dans mon idéal de carrière, oui j’aimerais boucler la boucle à Lille. Est-ce que l’opportunité va se présenter ? Je ne pense pas même si on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible. Aujourd’hui, le club a une certaine philosophie qui ne correspond pas avec le moment donné de ma carrière. Dans mon esprit, ça a toujours été comme ça : avoir l’opportunité de finir où j’ai commencé. Je ne peux pas demander mieux ».

En revanche, Yohan Cabaye a coupé court à toute rumeur l’envoyant… au RC Lens. « C’est faux. Ils ne m’ont pas approché. De toute façon, c’est impossible », a glissé le milieu stéphanois.