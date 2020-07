ASSE – Mercato : Moukoudi de plus en plus loin d’un transfert à Middlesbrough ?

true

Depuis le changement d’entraîneur, le défenseur prêté par l’ASSE n’est plus titulaire. Et comme le nouveau coach devrait être conservé en cas de maintien…

Chouchou de l’ancien manager de Middlesbrough Jonathan Woodgate, Harold Moukoudi ne figure pas vraiment dans les petits papiers de Neil Warnock. L’entraîneur vétéran a été appelé au chevet des Teesiders il y a dix jours, alors que la zone rouge du Championship se rapprochait dangereusement. Pour son premier match, sur la pelouse de Stoke City, autre mal-classé, il a laissé Moukoudi sur le banc alors que la presse l’annonçait dans le onze de départ.

La victoire 2-0 enregistrée chez les Potters a convaincu Warnock de continuer avec le même onze. Ce soir, pour le match à six points chez Hull (22e sur 24, deux places et deux points derrière Boro), il devrait donc à nouveau assoir le joueur prêté par l’AS Saint-Etienne sur le banc.

2 matches avec Warnock, 2 fois sur le banc ?

Pour Moukoudi, un transfert dans le nord de l’Angleterre s’éloigne de plus en plus. Car en cas de maintien, Warnock devrait être maintenu à son poste et donc ne pas recruter définitivement le Français. S’il ne reste pas, c’est que Middlesbrough aura été relégué et, dans ce cas, le club n’aura pas les moyens de s’attacher les services de Moukoudi (lui-même voudrait-il jouer en troisième division anglaise ?).

Les dirigeants de l’ASSE comptaient sur la vente du défenseur central pour renflouer les caisses et s’éviter de devoir vendre en dernier ressort l’un de leurs joueurs bankables comme Denis Bouanga ou Wesley Fofana. Ils vont a priori devoir trouver un plan B pour s’éviter ce désagrément…