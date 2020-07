ASSE – Mercato : Moukoudi prêt contrasté, grosse vente (toujours) espérée ?

true

Si Harold Moukoudi pourrait être le joueur à même de permettre à l’ASSE d’atteindre ses objectifs de ventes cet été, ses derniers mois en Angleterre ébranlent certaines convictions.

Harold Moukoudi (22 ans) est la preuve que tout va très vite en football. Prêté par l’ASSE à Middlesbrough (D2 anglaise) jusqu’à la fin de la saison, l’international camerounais jouissait d’une bonne cote sur le marché en Anglais. En février dernier, Jonathan Woodgate, l’ancien coach de Boro, lui prédisait même un destin doré : « Harold Moukoudi est un jeune joueur, avec beaucoup de capacités, un énorme potentiel ! Mon opinion n’a pas changé, il peut aller jouer en Premier League. Quelqu’un mettra la main sur lui cet été, des clubs chercheront à l’acheter ».

A Middlesbrough, il n’a pas crevé l’écran

Faute de résultats et alors que le club était à la lutte pour le maintien, Woodgate a été démis de ses fonctions fin juin et remplacé par Neil Warnock. Depuis, l’ancien Havrais n’a que très peu joué (1 apparition au milieu lors des six derniers matches). Une fin d’aventure décevante pour le joueur que l’ASSE a décidé de rappeler à son chevet afin de compléter son effectif en prévision de la finale face à Paris.

Sous contrat avec Saint-Etienne jusqu’en juin 2023, le natif de Bondy ne sera pas spécialement retenu en cas d’offre cet été. Les Verts, qui ont récupéré le joueur libre il y a un an, en espèrent entre 7 et 10 M€. Une vente, qui, ajoutée à celles de Vagner Dias (Metz) et Franck Honorat (Brest), donnerait de l’air aux finances ligériennes et permettrait d’être plus confortable au moment de refuser les sollicitations pour Fofana ou Bouanga. En espérant que ses dernières prestations en dent de scie dans le Nord de l’Angleterre ne joueront pas en sa défaveur cet été.

Alexandre CORBOZ