ASSE – Mercato : Perrin hésite, une piste en L2 pour le remplacer… ou l’épauler ?

Loïc Perrin, le défenseur central de l’ASSE, ne sait pas encore s’il va continuer une saison supplémentaire avec les Verts ou non.

Au terme d’une saison forcément particulière au vu de son épilogue, les questions sont nombreuses à l’ASSE. Dans les colonnes du Progrès, le directeur général du club Xavier Thuilot évoque la situation de Loïc Perrin.

Le dirigeant stéphanois confirme que la tendance était à un arrêt de la carrière du défenseur à la fin de la saison. Mais désormais, les cartes sont rebattues. « Loïc avait l’intention d’arrêter sa carrière de joueur en fin de saison. C’était clair dans sa tête. On était déjà en train de discuter des modalités de découverte des différents aspects du club sur ses aspects financiers et marketing depuis plusieurs semaines. Mais Loïc m’a dit l’autre jour qu’il venait de réaliser que sa carrière risquait de se finir sur rien, sur un classement dessiné dans un bureau. Il réfléchit. Il n’y a pas de stress. On va en parler tranquillement », a expliqué le dirigeant dans des propos relayés par Poteaux Carrés.

En attendant, le club stéphanois n’a pas attendu pour se pencher sur des pistes de remplacement. D’après Paris Normandie, le jeune défenseur du Havre Loïc Badé fait partie des priorités de Puel. Néanmoins, le journal régional précise que malgré des discussions, « aucun accord n’a pu être trouvé » pour sa venue chez les Verts. Simplement le début des négociations ?