ASSE – Mercato : Loïc Perrin, pourquoi ça traîne

true

Loïc Perrin tarde à être prolongé à l’ASSE. Un dossier épineux sur lequel est revenu Bernard Lions, le journaliste de L’Equipe.

Dans un entretien pour le Podcast Sainté Inside, Bernad Lions a donné son point de vue sur la prolongation de Loïc Perrin, toujours pas actée à l’ASSE. « Perrin, c’est un des trois capitaines emblématiques des Verts avec Domingo et Herbin. Tu ne peux pas gérer son cas de la même façon que Yohan Cabaye, par exemple. C’est le Robert Herbin du 21e siècle », a d’abord glissé le journaliste de L’Equipe.

Avant d’ajouter : « Pourquoi ça traîne ? Parce qu’il n’y a pas d’accord de trouvé. C’est l’enfant du club. En une demi-heure ce serait réglé, mais il n’y a pas de volonté globale du club. »

⚽️ Le 17 juin, la reprise s’effectuera avec les joueurs sous contrat pour la saison 20-21. La situation des joueurs en fin de contrat le 30 juin fera l’objet d’un examen particulier et adapté à chaque cas. Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 13, 2020

Des doutes ne sont pas levés sur l’état du genou de Perrin, et Bernard Lions a évoqué le problème. « Il faut voir s’il peut continuer ou pas. Celui qui a la réponse, c’est Tarak Bouzaabia, le médecin du club. » Et au journaliste de rappeler : « Loïc avait déjà mal au genou l’an dernier. Il avait fallu nettoyer le cartilage et derrière, il s’était fait mal aux Etats-Unis. Il n’avait pas pu faire toute la préparation physique. »