ASSE – Mercato : Perrin prolonge son contrat pour pouvoir défier le PSG (officiel)

La nouvelle était dans l’air depuis quelques semaines. Elle est désormais officielle : Loïc Perrin a prolongé son contrat pour pouvoir disputer la finale de Coupe de France entre l’ASSE et le PSG.

Le 24 juillet prochain, l’ASSE va défier le PSG pour sa finale de Coupe de France, et ce match se disputera avec Loïc Perrin dans les rangs stéphanois. Sans surprise, les Verts ont confirmé ce mardi soir que le capitaine emblématique prolongeait son contrat via un avenant pour pouvoir être aligné au Stade de France.

« Ce mardi, Loïc Perrin et l’AS Saint-Étienne ont signé un avenant afin que le capitaine stéphanois, dont le contrat s’achève ce mardi, puisse poursuivre l’aventure jusqu’à la finale de la Coupe de France. L’ accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du Gouvernement relative à l’adaptation, pour la saison 2019-2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés.. Cette mesure donne en effet la possibilité aux clubs, joueurs et entraîneurs de prolonger leurs relations contractuelles afin de terminer les compétitions de la saison 2019-2020, reportées à cause de la pandémie de Covid-19 », écrit le club via un communiqué.

En revanche, rien n’est précisé sur la suite des opérations pour le moment. Loïc Perrin, qui souhaite prolonger une saison supplémentaire, a donc un mois pour convaincre les Verts qu’il est suffisamment compétitif pour continuer sur aventure stéphanoise.