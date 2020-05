ASSE – Mercato : Perrin va rencontrer Romeyer pour évoquer son futur

true

Le président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer, a prévu de rencontrer son capitaine Loïc Perrin afin qu’ils discutent de son avenir.

Loïc Perrin l’a laissé entendre dernièrement, cette fin de saison en eau de boudin pourrait le faire revenir sur sa décision de mettre un terme à sa carrière. A 34 ans, le défenseur central de l’ASSE souffrirait régulièrement des genoux et envisageait de raccrocher les crampons.

Mais Roland Romeyer refuse de laisser la légende verte, au club depuis toujours, de partir ainsi, sans avoir reçu l’hommage mérité du Chaudron. Dans L’Equipe, il a ainsi expliqué : « Voir ce monument du club terminer comme ça, c’est impossible. Et comme l’a démontré Robert Herbin, impossible n’est pas stéphanois. Je vais le rencontrer, pour être à son écoute, et on tiendra compte de ce qu’il veut faire ».

Une reconversion est prévue dans le contrat de Loïc Perrin. Mais l’ASSE, qui s’apprête à chambouler son effectif et à le rajeunir, pourrait avoir grand besoin d’un joueur de son expérience et de son charisme.