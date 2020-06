ASSE – Mercato : Pierre Ménès met son grain de sel dans le dossier Ruffier

true

Lancé sur l’avenir de Stéphane Ruffier, Pierre Ménès a un avis très tranché sur la suite que donnera à sa carrière le gardien de l’ASSE.

Dimanche soir, le « Canal Football Club » a consacré une large partie de son émission à l’avenir de l’AS Saint-Etienne. Durant le talk show de « Canal+ », il a notamment été question des pouvoirs octroyés à Claude Puel, de l’avenir de Loïc Perrin mais également de l’épineux cas Stéphane Ruffier, poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat.

Au sujet du Bayonnais, Pierre Ménès a donné son avis très tranché sur la question. Pour lui, Stéphane Ruffier (33 ans) n’est plus vraiment intéressé par le foot et ne fera aucune concession économique pour rebondir ailleurs.

« Il va prendre son oseille et rester un an sans jouer. Ben Arfa, il a fait quoi au PSG ? Est-ce que Ruffier a une chance d’avoir le salaiare qu’il a à Saint-Etienne ailleurs ? Je pense qu’il va prendre un malin plaisir à emmerder le club, en s’emmerdant lui-même aussi. Il est prêt à payer ce prix-là. Je ne le connais pas mais l’image qu’il me donne, c’est qu’il est prêt à payer ce prix-là », a confié Pierre Ménès.