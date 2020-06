ASSE – Mercato : pourquoi Aouchiche (PSG) a tout d’un futur grand

true

Selon son entraîneur en équipe de France Jean-Claude Giuntini, Adil Aouchiche, le jeune milieu du PSG, priorité de Claude Puel à l’ASSE, est un crack en puissance…

Interrogé sur Adil Aouchiche par Eurosport, Jean-Claude Giuntini, sélectionneur depuis trois ans de la pépite en équipe de France U16, U17 et U18), ne tarit pas d’éloges sur le joueur du PSG, convoité avec insistance par l’ASSE. « Il est au-dessus du lot dans sa catégorie d’âge, confie Giuntini. Il était plutôt centré sur lui-même en U15 et U16 mais il a évolué de façon remarquable. Au Mondial au Brésil, il a prouvé son efficacité dans son jeu avec les autres. Il a une capacité à être accessible puis à délivrer des passes très intéressantes. Mais il ne se contente pas de ça : il court beaucoup et à haute intensité, se montre généreux dans l’effort défensif. Et sur ses prises de balle, il fait de vraies différences. C’est un joueur complet et efficace. C’est un garçon intelligent et posé, qui est à l’écoute.»

« Une maturité hors du commun »

Selon Giuntini, Aouchiche a un bel avenir mais il faut y aller avec des pincettes… « Il faut y aller par étape. Passer du foot de jeunes au foot d’hommes n’est pas simple. Dans l’impact, le rythme et l’intensité, le fossé est gigantesque voire disproportionné entre ce qu’il a connu jusqu’ici et la Ligue 1. Mais Adil peut s’installer dans une équipe de L1 en cours de saison. Je suis généralement prudent pour un jeune mais là, je n’ai pas envie de faire de la langue de bois : vu ce qu’il a montré jusque-là, il a un avenir positif devant lui. Il a une maturité hors du commun, il est très curieux et éternellement positif. C’est un garçon très agréable dans un groupe. »

Le sélectionneur estime que l’ASSE mettrait la pépite dans les meilleures conditions pour poursuivre sa progression… « Je pense que l’ASSE, c’est intéressant pour lui, pour avoir un temps de jeu garanti et plus conséquent qu’au PSG. On connait Saint-Etienne, l’attachement du public, un environnement positif. Et puis, il y a la personnalité de Claude Puel le manager des Verts qui est attentif à l’éclosion de joueurs en devenir. Il est capable de mettre en valeur le potentiel d’un joueur et le faire entrer dans l’équipe pro. Il y a donc beaucoup de conditions réunies pour qu’il puisse s’exprimer. »