Claude Puel a ouvert la porte d’un départ de l’ASSE à Stéphane Ruffier mais un indicateur laisse à penser que le Basque pourrait tout de même honorer sa dernière année de contrat chez les Verts.

Claude Puel l’a officialisé hier : Jessy Moulin sera le gardien n°1 de l’ASSE la saison prochaine. Quant à Stéphane Ruffier, la porte est ouverte. « Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. On étudiera, s’il le souhaite, toute possibilité qui peut se présenter. »

Toutefois, pas sûr que Ruffier quittera facilement le Forez. Selon L’Equipe, le Basque n’a pas l’intention de faire de cadeaux aux dirigeants stéphanois, lui qui jouit d’un gros contrat. Et de plus, la tendance des clubs à chercher des gardiens qui sont bons dans le jeu au pied, ce qui n’est pas la qualité première de Ruffier, est de plus en plus prononcée. C’est ce qu’a confirmé Jérémie Janot, l’actuel entraîneur des gardiens de Valenciennes (L2), dans un entretien au podcast Dessous de Verts.

🚨🆕 NUMÉRO 1⃣1⃣ EN LIGNE

Jérémie Janot est l’invité du #podcast pour une spéciale gardiens de but 🧤⚽ Au menu : son expérience, sa reconversion, l’entraînement, la concurrence, la gestion des erreurs, l’évolution du poste… 🎧 👉https://t.co/ZHhbHMhwWQ#ASSE #VAFC #AJA pic.twitter.com/G2wSN6cVsc — Podcast Dessous de Verts (@DessousDeVerts) May 12, 2020

« A Valenciennes on a pris Jérôme Prior, personnellement il m’a bluffé par son jeu au pied exceptionnel. Il a des statistiques énormes en termes d’arrêts, 85% c’est fauleux, c’est le gardien qui a pris le moins de buts en Ligue 2. Mais moi, là où vraiment j’adore son jeu, c’est qu’au pied il trouve les solutions, il arrive à nous sortir de situations complexes, il trouve des joueurs à l’opposé, dans l’interligne. C’est hyper important. Quand t’es sur le banc et que tu vois ça, ça change ta philosophie. »

Et à Janot d’ajouter : « Le jeu au pied est devenu primordial pour un gardien. Si sur les phases offensives, ton gardien se transforme en onzième joueur et que l’autre gardien ne le fait, ben t’es à onze contre dix ! Parfois ça paraît anodin, mais le gardien trouve un décalage et ça crée un temps fort pour son équipe. Tous les recruteurs avec qui je discute cherchent ce profil, un bon gardien sur les phases défensives qui sait être aussi un onzième joueur sur les phases offensives. » Pas franchement bon signe pour Ruffier, donc. Selon Eurosport, le Bayonnais aurait une touche avec Montpellier, mais rien de très concret pour l’instant.