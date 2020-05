ASSE – Mercato : Puel a donné sa condition pour prolonger Perrin

true

Loïc Perrin, le défenseur de l’ASSE, va-t-il prolonger son contrat d’une saison supplémentaire avec les Verts ? C’est le débat du moment.

Âgé de 35 ans et après avoir fait toute sa carrière à l’ASSE, Loïc Perrin se verrait bien continuer une saison de plus après un opus 2019-20 tronqué. Mais dans une équipe stéphanoise en plein chantier, le capitaine emblématique des Verts a-t-il encore sa place ?

Dans des propos accordés à France Bleu, le président du conseil de surveillance Bernard Caiazzo a fait le point sur le dossier. Avec une annonce très claire, c’est Claude Puel et personne d’autre qui décidera si oui ou non Perrin prolongera.

Et d’après les propos de Caiazzo, l’entraîneur de l’ASSE aurait conditionné la prolongation de Perrin à une condition physique suffisamment bonne. « Tout dépendra de sa condition physique, m’a dit le coach. Et Roland Romeyer pense pareil. A l’ASSE c’est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d’accord avec cette vision », a conclu le dirigeant stéphanois.